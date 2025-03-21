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Суббота будет сухой и солнечной

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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Суббота будет сухой и солнечной, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, воздух прогреется до +7...+12 градусов, в Курземе на побережье залива, где ветер будет дуть со стороны воды, температура воздуха будет чуть ниже, всего +4...+6 градусов.

В столице ожидается в основном ясная, сухая погода.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, столбик термометра поднимется до отметки +9...+11 градусов, на севере города может быть чуть прохладнее.

Галерея: Солнечное утро в Ритабуллю

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