Суббота будет сухой и солнечной, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Суббота будет сухой и солнечной
Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, воздух прогреется до +7...+12 градусов, в Курземе на побережье залива, где ветер будет дуть со стороны воды, температура воздуха будет чуть ниже, всего +4...+6 градусов.
В столице ожидается в основном ясная, сухая погода.
Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, столбик термометра поднимется до отметки +9...+11 градусов, на севере города может быть чуть прохладнее.
Галерея: Солнечное утро в Ритабуллю
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