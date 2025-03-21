Суббота порадует солнцем

Ближайшей ночью облака частично закроют небо, будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса, на северо-востоке страны - до -5 градусов.

Днем в основном будет светить солнце, наиболее ясным небо будет в Видземе. Ветер ожидается умеренный восточный, на юге Курземе - с порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +5...+11 градусов.

В Риге завтра ожидается солнечная погода, без осадков. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до нулевой отметки, днем столбики термометров достигнут без малого +10 градусов.

Галерея: Солнечное утро в Ритабуллю

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