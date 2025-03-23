Воскресенье будет солнечным и сухим, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В воскресенье ожидается солнечная погода; воздух прогреется до +11 градусов
К вечеру на юге страны облачность постепенно увеличится.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, который местами в прибрежных районах Курземе усилится до 15 метров в секунду.
Воздух прогреется до +6...+11 градусов, в Курземе на побережье залива, где ветер будет дуть со стороны воды, температура воздуха будет чуть ниже - всего +4...+6 градусов.
В столице ожидается ясная и сухая погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Столбик термометра поднимется до отметки в +7...+9 градусов.
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