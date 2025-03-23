Понедельник будет дождливым, местами - снег

Небо будет затянуто облаками. Ветер - восточный от слабого до умеренного, ближе к вечеру ожидаются слабый ветер переменного направления и безветрие.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге днем будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь, ветер - восточный от слабого до умеренного, который ближе к вечеру совсем стихнет. Воздух прогреется до +6 градусов.

Галерея: Весенний день

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