В ночь на понедельник небо затянуто облака, и начиная с юго-востока страны во многих местах ожидаются осадки. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса.
В ночь на понедельник местами ожидается дождь и мокрый снег
Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь, на востоке страны более сильные дожди и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха +3..+7 градусов.
В Риге в понедельник утром возможен дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +1 градус, днем потеплеет до +5..+6 градусов.
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