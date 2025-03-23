Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В ночь на понедельник местами ожидается дождь и мокрый снег

CopyTelegram Whatsapp
Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В ночь на понедельник небо затянуто облака, и начиная с юго-востока страны во многих местах ожидаются осадки. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь, на востоке страны более сильные дожди и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха +3..+7 градусов.

В Риге в понедельник утром возможен дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +1 градус, днем потеплеет до +5..+6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх