Во вторник потеплеет до +11

Предстоящей ночью небо будет частично облачным, на востоке страны пройдет небольшой дождь. Местами образуется туман. При слабом западном ветре воздух остынет до -2...+3 градусов. На дорогах возможно обледенение.

Во вторник днем в Курземе и местами в Видземе ожидается дождь, более солнечно будет в Латгале. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

В Риге во вторник осадков не ожидается, выглянет солнце. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем потеплеет до +10 градусов.

Галерея: В город пришла весна

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