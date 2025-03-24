Во вторник потеплеет до +12 градусов; местами возможен дождь

По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье он будет чуть сильнее - в Вентспилсе ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +7...+12 градусов, местами на побережье температура будет колебаться в районе +5 градусов.

В Риге через облака будет проглядывать солнце, вечером во вторник возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном юго-восточном ветре температура воздуха после обеда поднимется до +11 градусов.

Галерея: В город пришла весна

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