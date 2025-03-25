Середина марта в Латвии была теплее нормы: рекорд - почти +15 градусов

Средняя температура воздуха в середине месяца составила +1,6 градуса, что на 1,4 градуса выше показателя 1991-2020 годов. Минимальная температура воздуха 17 марта в Алуксне составила -10,4 градуса, а максимальная температура 11 марта в Даугавпилсе +14,9 градуса.

С 6 по 11 марта в течение шести дней подряд был побит национальный рекорд тепла для этой даты. Всего в первой половине месяца было побито 93 суточных рекорда максимальной температуры.

Среднее по стране количество осадков во второй декаде марта составило 11,9 миллиметра, или 94 % от нормы. Наибольшее количество осадков - 33,2 миллиметра - выпало в Екабпилсе, а наименьшее - в Руцаве, всего 3,5 миллиметра.

Самые сильные порывы ветра - 21,6 метра в секунду - были зафиксированы 16 марта в Вентспилсе.

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