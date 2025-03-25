Среда принесет дожди и туман

Небо будет покрыто густым слоем облаков, в среду вечером в Курземе погода начнет проясняться. Дожди пройдут по всей стране.

Ночью будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+6 градусов. Днем начиная с Курземе ветер сменит направление на западное и северное, температура воздуха не превысит +3...+8 градусов.

В Риге в ночь на среду будут идти продолжительные дожди, днем ожидается небольшой дождь и туман. Юго-западный ветер от слабого до умеренного во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться около +5 градусов.

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