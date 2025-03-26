До +17 и солнце: синоптики обещают Латвии весенние выходные

В пятницу небо будет частично покрыто облаками, но существенных осадков не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов. Однако в отдельных прибрежных районах воздух не прогреется выше +7.

Суббота порадует сухой и преимущественно солнечной погодой. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, а днем потеплеет до +12…+17.

Ожидается, что в воскресенье облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Температура будет примерно на один градус ниже, чем в субботу.

На следующей неделе погода вновь изменится - станет холоднее, временами пойдет дождь, не исключены и снегопады.

Галерея: В город пришла весна

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