В четверг в Латвии будет тепло и солнечно

Ночью начиная с северо-запада страны небо во многих местах прояснится, но местами все еще ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ранним утром составит -3...+3 градуса.

В течение дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветерок, в Курземе - юго-западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В четверг в Риге будет сухо и солнечно, ветер слабый. Температура воздуха на восходе опустится до +1 градуса, в пригородах - до -2 градусов. Во второй половине дня в тени столбик термометра поднимется до +11 градусов.

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