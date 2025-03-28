Синоптики дали прогноз на новую неделю: апрель может удивить снегом

В субботу будет небольшая облачность, а в воскресенье облаков станет больше, в Курземе пройдут дожди. Ожидается южный ветер от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха опустится до 0…+6 градусов, днем в субботу воздух прогреется до +11…+17 градусов. В воскресенье температура будет на пару градусов ниже.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели осадков будет мало. Будут преобладать западные и северные ветры, которые к середине недели станут более порывистыми. Максимальная дневная температура ожидается от +6 градусов в прибрежных районах до +15 градусов в остальной части страны. В некоторые ночи столбик термометра местами может опуститься немного ниже нуля.

Согласно текущим метеоданным, начиная с 4 апреля ожидается похолодание - возможен даже снег.

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