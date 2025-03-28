Суббота, 29 марта, станет самым теплым днем на этой неделе - воздух может прогреться до +18 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
До +18! В субботу будет очень теплый день
Большую часть дня будет солнечно, во второй половине дня в западных регионах постепенно увеличится облачность. В течение дня осадков не ожидается. Ветер останется слабым.
Воздух прогреется до +15…+18 градусов, на побережье - до +11…+15 градусов.
В Риге день также будет солнечным и сухим. Ветер слабый, максимальная температура воздуха составит +16…+17 градусов, прогнозируют синоптики.
Галерея: Весна в Латвии
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