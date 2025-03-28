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В субботу температура воздуха местами превысит +15 градусов

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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу, 29 марта, в Латвии ожидается небольшая облачность, и в послеобеденные часы температура воздуха в отдельных регионах поднимется выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная, местами слабая облачность. Ночью в Курземе - ясное небо. Осадков не предвидится. Ветер - слабый до умеренного, южного направления.

Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, днем поднимется до +11…+17 градусов.

В Риге в субботу также будет немного облаков, без осадков. Ночью будет дуть слабый южный ветер, температура опустится до +4 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура поднимется до +15…+16 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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