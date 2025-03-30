Вс, 30.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Воскресенье будет пасмурным, но теплым

CopyTelegram Whatsapp
Солнце между облаками
Солнце между облаками Фото: Mao-Tung Hsu/Shutterstock

Воскресенье будет облачным, но теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня облачность усилится, местами пройдут дожди. На большей части территории страны воздух прогреется до +12...+17 градусов, только в Курземе будет не теплее +6...+11 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх