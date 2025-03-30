Воскресенье будет облачным, но теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Воскресенье будет пасмурным, но теплым
В течение дня облачность усилится, местами пройдут дожди. На большей части территории страны воздух прогреется до +12...+17 градусов, только в Курземе будет не теплее +6...+11 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.
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