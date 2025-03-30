В последний день марта температура воздуха в Латвии поднимется до +12...+17 градусов, но местами в Курземе и на побережье Рижского залива не будет теплее +5...+10 градусов, прогнозируют синоптики.
В последний день марта воздух местами прогреется до +17 градусов
Более теплым день будет в центральной части страны. Ожидается частичная облачность, в Курземе - в основном облачная погода. Местами пройдет дождь. На побережье местами ожидается туман.
Будет дуть главным образом слабый юго-восточный ветер, в Курземе - северо-западный.
В столице ожидается переменная облачность, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +15...+17 градусов, но на побережье Рижского залива ожидается более прохладная погода и возможен туман.
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