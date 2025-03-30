Возможен даже снег. Какую погоду обещают в начале апреля?

Эта неделя завершается исключительно весенней погодой, и в субботу, 29 марта, рекорды тепла для этого дня были побиты на пяти станциях метеонаблюдения и повторены на одной.

Первая половина новой недели останется теплой, но к концу недели погода станет холоднее: во многих регионах страны ожидаются заморозки в темное время суток и прохладные дни с температурой не выше 10 градусов.

В понедельник количество облаков будет переменным, но небольшой дождь ожидается только ночью в западных районах. В ночные часы при слабом ветре в некоторых местах сгустится туман, ухудшающий видимость. В темное время суток воздух остынет до +2...+6 градусов, в восточных районах - до 0 градусов. Днем будет тепло, воздух прогреется до +13...+18 градусов, в прибрежных районах будет немного прохладнее, температура в пределах +7...+12 градусов.

В следующие дни погода будет сухой и солнечной. Во вторник в течение ночи и в утренние часы в некоторых регионах будет наблюдаться туман. Ветер будет слабым, но днем во вторник он усилится и будет дуть с северо-запада и с запада. Ночью столбик термометра опустится до 0...+4 градусов, а дневные температуры составят +12...+17 градусов, на побережье +6...+10 градусов.

В пятницу и в выходные дни усилятся северо-западные и северные ветра, и на территорию страны проникнут более холодные воздушные массы. Облака будут все чаще закрывать небо, принося осадки и небольшой снег. Ночью похолодает до 0 градусов, а днем будет держаться температура не выше 5 градусов.

Галерея: Цветущая сакура в парке Узварас

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