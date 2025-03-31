Снег и -10 градусов. Весеннее тепло сменит волна холода

В среду, 2 апреля, воздух прогреется до +13...+18 градусов, в четверг может быть еще на градус теплее, но на побережье при северо-западном ветре температура воздуха не превысит +6...+10 градусов. Погода будет преимущественно сухой и солнечной.

Волна похолодания начнется в пятницу, 4 апреля. Самый холодный день недели, согласно текущим прогнозам, ожидается в субботу, максимальная температура воздуха составит всего +1...+6 градусов. В выходные по ночам температура местами опустится на несколько градусов ниже нуля. Будет дуть северный ветер. Временами небо будет затянуто облаками, ожидается кратковременный снег.

Холодная погода сохранится на следующей неделе и может продлиться и на третьей неделе апреля. Может образоваться снежный покров, в самые холодные ночи возможны заморозки до -10 градусов.

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