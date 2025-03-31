Во вторник сохранится весенняя погода до +17 градусов

В течение ближайших суток существенных осадков не ожидается. В дневное время во многих регионах страны будет светить солнце. Ветер от слабого до умеренного будет дуть с севера.

Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, а днем достигнет +5…+10 градусов в прибрежных районах и в значительной части Курземе. В остальных регионах страны столбик термометра поднимется до +12…+17 градусов.

В Риге ночью и утром также ожидается туман. В северных районах столицы он может сохраняться и в дневное время. Существенных осадков не предвидится. Ночью будет дуть слабый северный или северо-западный ветер, температура воздуха понизится до +3 градусов. Днем ветер усилится до умеренного, а температура поднимется лишь до +8 градусов, на побережье - до +5 градусов.

Галерея: Первые весенние дни в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!