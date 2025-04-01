В среду ожидается теплая и солнечная погода до +18 градусов

Облачность будет незначительной, осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного.

Температура воздуха к восходу солнца опустится до -3…+3 градусов, а днем потеплеет до +13…+18 градусов. На большей части прибрежной зоны будет прохладнее - до +6…+11 градусов.

В Риге 2 апреля будет малооблачно, ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Ночью температура понизится до +1…+3 градусов, а днем поднимется до +11 градусов. Однако на севере города, у моря, будет прохладнее - всего около +6.

Галерея: Весна в Европе

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