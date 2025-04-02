В пятницу, 4 апреля, северный и северо-западный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха уже не поднимется выше +6...+11 градусов, но при этом день обещает быть сухим и довольно солнечным.

В субботу в большинстве регионов Латвии ожидается снег, местами - кратковременные, но интенсивные метели. Будет дуть порывистый северный ветер, а температура воздуха не превысит 0...+5 градусов.

Самая низкая температура на этой неделе прогнозируется в ночь на воскресенье: при прояснении неба и стихании ветра столбик термометра во многих местах опустится до -5...-8 градусов. В воскресенье днем теплее не станет - максимум до +5, при этом осадков не ожидается.

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Холодная погода сохранится и на следующей неделе. Местами возможен снег. По предварительным данным, есть вероятность прихода циклона, который может принести обильные снегопады в отдельные регионы страны.

Синоптики напоминают, что подобное уже случалось: в прошлом году, например, 22-23 апреля во многих районах Латвии вновь образовался снежный покров. Причем в первой половине того же месяца воздух прогревался до +27 градусов, а к его концу - до +24.

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