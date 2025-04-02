До +20! Четверг станет последним теплым днем перед похолоданием

В ближайшие сутки осадков не ожидается. Ночью местами возможен туман. Облачность будет переменной, на востоке страны - больше облаков.

Прогнозируется слабый ветер, во второй половине дня - умеренный западный и северо-западный.

Температура воздуха ночью и утром составит от -1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, на отдельных участках побережья - до +8...+13 градусов.

В Риге в четверг сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер будет слабым. Ночью температура опустится до +5 градусов, а днем поднимется до +17 градусов, но на побережье будет прохладнее.

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