В четверг температура воздуха местами поднимется до +20 градусов

Более прохладная погода сохранится на части побережья, где температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов. В целом по стране это будет самый теплый день с октября.

Сохранится солнечная и сухая погода, местами в восточных районах ожидается больше облаков. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков и со слабым ветром. Воздух прогреется до +18 градусов, прохладнее будет вблизи моря.

Галерея: Весенние дни в Риге