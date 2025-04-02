В четверг температура воздуха местами поднимется до +20 градусов

В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +15...+20 градусов, более теплая погода ожидается на востоке Курземе и в Земгале, прогнозируют синоптики.
Более прохладная погода сохранится на части побережья, где температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов. В целом по стране это будет самый теплый день с октября.
Сохранится солнечная и сухая погода, местами в восточных районах ожидается больше облаков. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается солнечный день, без осадков и со слабым ветром. Воздух прогреется до +18 градусов, прохладнее будет вблизи моря.
Галерея: Весенние дни в Риге
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