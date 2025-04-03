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Уже в пятницу в Латвии ожидается значительно более прохладная погода

Холодный день. Иллюстративное фото.
Холодный день. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии будет такой же, как и в предыдущие ночи, но день ожидается гораздо холоднее, прогнозируют синоптики.

Погода останется сухой и преимущественно солнечной, лишь изредка будут появляться облака.

Ночью будет дуть слабый западный ветер, местами переходящий в северный. Температура воздуха ранним утром опустится до +1...+6 градусов.

Днем северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов на побережье до +11...+12 градусов в Латгале и Земгале.

В Риге в пятницу ожидается легкая облачность, без осадков. В течение дня северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха утром опустится до +4 градусов, а днем не превысит +8 градусов.

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