Уже в пятницу в Латвии ожидается значительно более прохладная погода

Погода останется сухой и преимущественно солнечной, лишь изредка будут появляться облака.

Ночью будет дуть слабый западный ветер, местами переходящий в северный. Температура воздуха ранним утром опустится до +1...+6 градусов.

Днем северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов на побережье до +11...+12 градусов в Латгале и Земгале.

В Риге в пятницу ожидается легкая облачность, без осадков. В течение дня северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха утром опустится до +4 градусов, а днем не превысит +8 градусов.