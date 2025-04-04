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Alexandra Nekrasova
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В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики

Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В пятницу в Латвии будет дуть порывистый ветер, а температура воздуха будет значительно ниже, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Видземе.

Температура воздуха во второй половине дня составит от +5 градусов в прибрежных районах до +11...+12 градусов местами в Латгале и Земгале.

Осадков не ожидается. Облачность будет легкой и переменной.

В Риге сохранится сухая погода, будет малооблачно, северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +8 градусов.

На северо-западе Европы находится антициклон, а в России - циклон. В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики.

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