Порывы северо-западного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Видземе.

Температура воздуха во второй половине дня составит от +5 градусов в прибрежных районах до +11...+12 градусов местами в Латгале и Земгале.

Осадков не ожидается. Облачность будет легкой и переменной.

В Риге сохранится сухая погода, будет малооблачно, северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +8 градусов.

На северо-западе Европы находится антициклон, а в России - циклон. В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики.