Прохладная погода и периодический снег в Латвии может продлиться вплоть до Пасхи

В субботу утром и в первой половине дня ожидается больше осадков, в основном снег и метель, сильный снег в центральной и восточной частях страны, а к вечеру субботы прояснится. Северный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью порывами до 17-22 метров в секунду, наиболее сильный - в Юрмале, Тукумсском и Добельском краях, а также на Курземском побережье.

Самая низкая температура воздуха будет на восходе солнца в воскресенье, когда воздух остынет до -3...-8 градусов, а в отдельных районах Курземе и в Юрмалы - до 0...-2 градусов. Максимальная температура воздуха в воскресенье составит всего +1...+6 градусов, при этом будет дуть холодный ветер, осадков не ожидается.

В понедельник на большей части территории страны также прогнозируется мороз в несколько градусов. В начале следующей недели местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура не превысит +4...+9 градусов.

В середине и второй половине следующей недели возможны более значительные осадки и снег, в самые холодные ночи температура опустится ниже -5 градусов.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, снег возможен в Латвии и за несколько дней до Пасхи.

В прошлом году 22-23 апреля во многих районах Латвии образовался снежный покров, хотя в первой половине месяца температура достигала +27 градусов, а в конце апреля снова потеплело до +24 градусов.