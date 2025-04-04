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В субботу ожидается интенсивный снегопад

Собаки в снегу. Иллюстративное фото.
Собаки в снегу. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В субботу в Латвии ожидаются осадки, в основном в виде снега, а местами, преимущественно на востоке страны, снегопад будет интенсивным, прогнозируют синоптики.

Больше всего осадков ожидается со второй половины ночи до середины дня. Вечером в субботу небо прояснится.

Во многих регионах образуется небольшой снежный покров, местами может выпасть более 5 см снега.

Скорость северного, северо-восточного ветра составит до 15-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ожидаются в Курземе, Земгале и Юрмале.

Температура воздуха ночью и днем составит -2...+5 градусов.

В Риге в субботу будет облачно, временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Вечером в субботу погода прояснится. Порывы ветра составят до 19 метров в секунду, а температура воздуха ночью и днем - 0...+3 градуса.

Галерея: Снегопад в Риге

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