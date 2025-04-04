В субботу в Латвии ожидаются неприятные погодные условия

Больше всего осадков ожидается со второй половины ночи до середины дня. Вечером в субботу небо прояснится.

Во многих регионах образуется небольшой снежный покров, местами может выпасть более 5 см снега.

Скорость северного, северо-восточного ветра составит до 15-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ожидаются в Курземе, Земгале и Юрмале.

Температура воздуха ночью и днем составит -2...+5 градусов.

В Риге в субботу будет облачно, временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Вечером в субботу погода прояснится. Порывы ветра составят до 19 метров в секунду, а температура воздуха ночью и днем - 0...+3 градуса.