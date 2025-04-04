Прошедший март стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии

Март этого года стал вторым самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Латвии. Теплее был только март 2007 года, когда средняя температура составила +4,4 градуса.

Самая низкая температура воздуха в марте этого года составила -10,4 градуса и была зарегистрирована 17 марта в Алуксне, а максимальная - +17,4 градуса 10 марта в Лиепае.

В марте было побито 99 рекордов тепла, большинство из них - с 6 по 11 марта. Предыдущее наибольшее число температурных рекордов в марте было зарегистрировано в 2015 году - 71.

Среднее количество осадков в марте составило 24 миллиметра, или 65% нормы, а самые сильные порывы ветра были зафиксированы 6 марта на Колке - 24,6 метра в секунду.