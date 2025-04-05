Погода в воскресенье не порадует: порывистый ветер и до -7 градусов

В ночь на воскресенье облачность будет переменной, осадков не ожидается. Ветер северо-восточного и северного направления сохранит порывистый характер. Температура воздуха понизится до -2…-7 градусов, а в прибрежных районах останется в районе нуля.

В Риге ночь обещает быть ясной и сухой. Будет дуть умеренный северо-восточный и северный ветер, в порывах до 15 м/с. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

В течение дня в большинстве регионов Латвии сохранится переменная облачность, во второй половине дня в западной части страны небо затянет. Существенных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный до умеренно сильного северный ветер, местами с порывами до 15-16 м/с.

Температура воздуха днем не поднимется выше +2…+6 градусов.