Понедельник будет прохладным и сухим, до +6 градусов

После холодной ночи в понедельник в Латвии ожидается прохладный день, - прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность над территорией Латвии будет постепенно увеличиваться с северо-запада, в отдельных районах на западе страны возможны небольшие осадки. На некоторых участках дороги будут скользкими.
Ожидается слабый до умеренного ветер северного направления. Минимальная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, в западных районах и на побережье Курземе ночь будет теплее, от -1 до +2 градусов.
В Риге ночью прогнозируется ясная и сухая погода, ветер будет слабым до умеренного с северной стороны, температура воздуха опустится до 0…-2 градусов.
Днем в отдельных районах Латвии возможны незначительные осадки. Ветер будет слабым до умеренного, с поворотом на северный и северо-западный, а в восточной части страны временами порывистым - до 14 м/с.
Температура воздуха днем составит +2…+6 градусов, только в западных регионах может быть немного теплее, до +6…+8 градусов.
В столице день пройдет с переменной облачностью, существенных осадков не ожидается. Будет дуть северный и северо-западный ветер слабой до умеренной силы, температура воздуха будет держаться в районе +4…+5 градусов.
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