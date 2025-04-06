Чего ждать - тепла или снега? Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

Аналогичные погодные условия ожидаются во вторник и среду. Временами возможны прояснения, но также время от времени ожидаются и осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Сохранится северный ветер, порывы которого днем в центральных и восточных районах могут достигать скорости 15 м/с. В среду ветер сменится западным с порывами до 15-19 м/с, а на побережье местами - до 22 м/с.

Ночью минимальная температура составит -1...-6 градусов, на побережье - около -2...+3 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +2...+8 градусов.

Во второй половине недели небо временами также будет закрыто облаками, которые принесут осадки на большую часть страны, преимущественно дождь и мокрый снег. В пятницу в восточных районах возможно образование нового снежного покрова глубиной в несколько сантиметров. Во многих местах сохранятся порывистый ветер и отрицательная температура в ночные часы.

Пока синоптики не прогнозируют существенного улучшения погодных условий и в следующие выходные, но затем в Латвию может вернуться весенняя погода.