Во вторник в Латвии сохранится прохладная погода

Облачность будет в основном небольшой, больше облаков ожидается в восточной части страны, где местами пройдет кратковременный снег.

Ветер будет дуть умеренно с севера, порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов ночью, а днем составит +2...+7 градусов.

В Риге во вторник ожидается легкая облачность, без осадков. Северный ветер немного усилится. Температура воздуха составит -1 градус утром и +4 градуса днем.