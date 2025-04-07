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Во вторник в Латвии сохранится прохладная погода

Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

По прогнозам синоптиков, во вторник в Латвии сохранится прохладная погода.

Облачность будет в основном небольшой, больше облаков ожидается в восточной части страны, где местами пройдет кратковременный снег.

Ветер будет дуть умеренно с севера, порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов ночью, а днем составит +2...+7 градусов.

В Риге во вторник ожидается легкая облачность, без осадков. Северный ветер немного усилится. Температура воздуха составит -1 градус утром и +4 градуса днем.

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