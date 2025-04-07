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Во вторник воздух прогреется всего до +7 градусов

Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

Во вторник в Латвии ожидается довольно солнечная погода, больше облаков будет в восточной части страны, где местами возможен кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть холодный северный ветер, его скорость порывами достигнет 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится всего до +2...+7 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы северного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5 градусов.

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