Во вторник воздух прогреется всего до +7 градусов

Во вторник в Латвии ожидается довольно солнечная погода, больше облаков будет в восточной части страны, где местами возможен кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Будет дуть холодный северный ветер, его скорость порывами достигнет 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха повысится всего до +2...+7 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Порывы северного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +5 градусов.
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