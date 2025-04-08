В среду ожидается шквал ветра, дождя и снега, до +7 градусов

Ближайшей ночью облаков будет немного, с запада их станет больше, но существенных осадков пока не предвидится. При слабом ветре температура воздуха понизится до -1…-6 градусов, местами на побережье Курземе температура не опустится ниже +1 градуса.

Днем пойдет дождь и снег, в отдельных районах на востоке страны образуется небольшой снежный покров. Во второй половине дня начиная с северо-запада облачность уменьшится; под вечер во многих местах выглянет солнце.

До полудня будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, но во второй половине дня и вечером его сменит сильный северо-западный и северный ветер. В западной и центральной частях страны порывы ветра достигнут 16-21 метра в секунду, а на побережье - до 24 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +2 до +7 градусов.

В Риге утром в среду ожидается облачность, днем пойдет дождь, а к вечеру погода прояснится и станет солнечной. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до -1 градуса, а местами в пригородах - до -4 градусов. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным, а во второй половине дня и вечером порывы могут достигать 22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице составит +6 градусов.