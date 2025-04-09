В пятницу - снег, а на новой неделе до +25: какая погода нас ждет?

Четверг будет холодным и ветреным, местами возможен кратковременный снег. В ночь на пятницу и утром снег пройдет по большей части территории страны, днем осадки сохранятся преимущественно на востоке. В пятницу утром снег может выпасть и в Риге - возможен слой в несколько сантиметров, который днем, скорее всего, растает.

Ожидается, что ночь на субботу станет последней особенно холодной: местами, главным образом в Видземе, температура воздуха опустится до -4...-7 градусов.

Суббота обещает быть в основном пасмурной, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов, в Курземе и Земгале - до +11.

В воскресенье во второй половине дня температура воздуха может достичь +12...+17 градусов.

Галерея: Весна в Европе

На следующей неделе ожидается переменная облачность, временами - дождь и туман. Ветер будет слабым или умеренным, южного направления. Температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, а в самые солнечные и теплые дни в отдельных местах может подняться до +25. На побережье воздух временами будет прохладнее.

Ночи на следующей неделе тоже станут заметно теплее - местами температура не будет опускаться ниже +10 градусов. Ожидается резкое пробуждение и рост растительности.

Однако на Пасху, скорее всего, вновь станет прохладнее.