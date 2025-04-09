В четверг ожидается сильный северный ветер, не выше +5 градусов днем

Как ночью, так и днем небо будет переменно облачным, местами пройдут кратковременные снегопады. С вечера среды до утра четверга на отдельных участках дорог возможна гололедица и снежный накат.

Ночью ветер местами стихнет, но на побережье останется порывистым - порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит от +1 градуса на побережье до -5 градусов на востоке страны.

Утром и днем по всей стране будут отмечаться порывы северного и северо-западного ветра до 13-18 м/с. К вечеру четверга ветер начнет стихать. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов.

В Риге в сотый день года время от времени будет светить солнце. Ночью возможен кратковременный снег. Северный и северо-западный ветер будет достигать порывов до 20 метров в секунду, однако в течение дня его сила постепенно ослабнет. Температура воздуха в столице ночью и днем будет держаться в пределах от 0 до +2 градусов.

Галерея: Весна в Европе