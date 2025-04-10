В пятницу будет дуть порывистый ветер, воздух местами прогреется до +9 градусов

В первой половине дня еще могут быть осадки, после обеда они ожидаются только местами в восточной части страны.

Будет дуть северо-западный ветер, его порывы усилятся до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +3...+9 градусов.

В Риге с утра возможны небольшие осадки, после обеда облаков станет меньше. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Галерея: Апрельская метель