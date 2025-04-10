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В пятницу будет дуть порывистый ветер, воздух местами прогреется до +9 градусов

Обновлено 11 апреля 2025, 07:02
Снег. Иллюстративное фото
Снег. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в Латвии, начиная с северо-запада, небо прояснится и усилится ветер, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня еще могут быть осадки, после обеда они ожидаются только местами в восточной части страны.

Будет дуть северо-западный ветер, его порывы усилятся до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +3...+9 градусов.

В Риге с утра возможны небольшие осадки, после обеда облаков станет меньше. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Галерея: Апрельская метель

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