В пятницу - снег и порывистый ветер, днем до +6 градусов

Во многих местах снег покроет землю и дороги станут скользкими. При юго‑западном ветре от слабого до умеренного, который на побережье временами усилится в порывах до 15 метров в секунду, минимальная температура воздуха составит от +3 градусов на западном побережье Курземе до -4 градусов на востоке страны.

Днем облаков станет меньше, будет светить солнце, однако в Видземе и Латгале сохранится преимущественно облачная погода. В первой половине дня осадки возможны во многих регионах, а позже - лишь местами в восточной части Латвии.

С севера Курземе ветер сменится на северо‑западный, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в пятницу составит от +2 до +9 градусов.

В Риге ночью ожидается снег, днем осадки прекратятся и время от времени будет выглядывать солнце. Ночью будет дуть умеренный юго‑западный ветер, температура воздуха - около 0 градусов. Днем ожидаются порывы северо‑западного ветра до 18 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Галерея: Апрельская метель