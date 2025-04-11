До +25 градусов! Синоптики выступили с прогнозом на ближайшую неделю

Ближайшей ночью воздух остынет до 0...-5 градусов, на востоке страны возможно похолодание даже -8 градусов. Суббота будет преимущественно облачной, местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха во второй половине дня местами в Курземе, Земгале и Риге поднимется до +11 градусов.

В ночь на воскресенье сгустится туман. На севере страны, под ясным небом, температура воздуха местами опустится до -1...-4 градусов. Днем на большей части территории Латвии будет светить солнце и воздух прогреется до +11...+16 градусов.

На следующей неделе каждый день возможен дождь, осадки преимущественно будут затрагивать только часть страны. На побережье периодически ожидается туман. В более солнечные дни максимальная температура воздуха может достичь +20...+25 градусов, во время дождя будет примерно на десять градусов холоднее, из-за тумана местами на побережье ожидается еще более низкая температура воздуха.

Ночи на следующей неделе будут нехарактерно теплыми для весны - местами температура воздуха сохранится выше +10 градусов.

Последние сутки в Латвии были примерно на четыре градуса холоднее нормы, в свою очередь на следующей неделе, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха ожидается на шесть градусов выше нормы.