С субботы в Латвии ожидается потепление

В субботу в Латвии будет преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Ожидается небольшое усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-19 метров в секунду, а на побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в Латвии в субботу поднимется до +7..+12 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, но осадки маловероятны. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер, с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит около +10..+11 градусов.

В ночь на воскресенье местами температура опустится до -1..-4 градусов, однако днем в большинстве регионов Латвии будет светить солнце, и воздух прогреется до +11..+16 градусов.

На следующей неделе в самые солнечные дни максимальная температура воздуха во многих местах может достичь +20..+25 градусов. Ночи также будут необычно теплыми для весны - температура воздуха иногда будет сохраняться выше +10 градусов.