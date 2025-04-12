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В воскресенье потеплеет до +16 градусов

Весна в Пардаугаве. Иллюстративное фото.
Весна в Пардаугаве. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В воскресенье, 13 апреля, воздух в Латвии может прогреться до +16 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью на востоке страны ожидается небольшой дождь, местами возможен туман. Температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, в столице - 0...+2 градуса.

Днем будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +11...+16 градусов, на побережье - до +8...+11 градусов.

В Риге воздух в воскресенье днем прогреется до +14…+16 градусов.

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