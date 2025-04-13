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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в предпраздничную неделю

Весна на природной тропе Цирулишу
Весна на природной тропе Цирулишу Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Предпраздничная неделя начнется с осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели будет преобладать облачность, в понедельник территорию страны начиная с запада пересечет зона осадков, а во вторник дожди в основном ожидаются на востоке.

Ночная температура в начале недели не будет опускаться ниже нуля, днем воздух прогреется до +12...+18 градусов, во вторник - до +20 градусов. Прохладнее будет только местами на побережье.

Во второй половине недели ожидается переменная облачность, местами возможны грозы. Температура воздуха в отдельные дни может повыситься до +25 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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