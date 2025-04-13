В понедельник потеплеет до +20 градусов; местами возможен дождь

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, но местами на побережье не будет теплее +10 градусов.

В Риге между облаками выглянет солнце, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.