В понедельник станет еще теплее; временами будет идти дождь

В понедельник станет еще теплее, и температура воздуха в центральных районах Латвии повысится до +20 градусов, но временами будут идти дожди, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Ночь пройдет без осадков, но при слабом до умеренного юго-восточном ветре местами сгустится туман. Воздух остынет до +5.. +9 градусов, а на востоке страны - до +3..+4 градусов. В Риге ночью температура воздуха составит +6..+8 градусов.
Днем облака принесут во многие районы кратковременные дожди, но выглянет и солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, и почти по всей стране воздух прогреется до +15..+20 градусов.
Только на морском побережье, где ветер будет дуть со стороны воды, столбик термометра не поднимется выше +9..+14 градусов.
В Риге в понедельник тоже будут временами идти дожди. Ветер останется слабым, и воздух в столице прогреется до +16..+18 градусов.
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