Ночью местами ожидается дождь; во вторник потеплеет до +22 градусов

В некоторых районах страны образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +2...+7 градусов, в центральной и юго-восточной частях страны будет не холоднее +8...+10 градусов.

Днем местами в Латгале еще возможен кратковременный дождь, а на побережье сохранится туман. На солнце при небольшом восточном, юго-восточном ветре температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива - до +10...+15 градусов.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +7 градусов ночью и повысится до +20...+21 градуса днем.