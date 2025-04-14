Ночью местами ожидается дождь; во вторник потеплеет до +22 градусов

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник в некоторых районах Латвии - в основном на юго-востоке страны - ожидается дождь.
В некоторых районах страны образуется туман. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха опустится до +2...+7 градусов, в центральной и юго-восточной частях страны будет не холоднее +8...+10 градусов.
Днем местами в Латгале еще возможен кратковременный дождь, а на побережье сохранится туман. На солнце при небольшом восточном, юго-восточном ветре температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива - до +10...+15 градусов.
Во вторник в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +7 градусов ночью и повысится до +20...+21 градуса днем.
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