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В Латвии зарегистрированы первые за эту весну разряды молнии

Молния.
Молния. Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

В Латвии зафиксированы первые за эту весну разряды молнии, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие дни, когда ожидается повышение температуры воздуха, могут образоваться грозовые облака.

Самыми теплыми днями недели станут четверг, пятница и суббота: воздух прогреется до +25, +27 градусов, возможны новые рекорды тепла.

Центр также отмечает, что в этом году пыль из пустыни Сахара снова достигла Латвии, но пока не оказывает существенного влияния на качество воздуха.

Загрязнения присутствуют в атмосфере в низких концентрациях на высоте 3 километров, поэтому небо не ярко-голубое.

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