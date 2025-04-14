В Латвии зарегистрированы первые за эту весну разряды молнии

В ближайшие дни, когда ожидается повышение температуры воздуха, могут образоваться грозовые облака.

Самыми теплыми днями недели станут четверг, пятница и суббота: воздух прогреется до +25, +27 градусов, возможны новые рекорды тепла.

Центр также отмечает, что в этом году пыль из пустыни Сахара снова достигла Латвии, но пока не оказывает существенного влияния на качество воздуха.

Загрязнения присутствуют в атмосфере в низких концентрациях на высоте 3 километров, поэтому небо не ярко-голубое.