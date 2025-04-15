В среду небо затянется, во многих районах дождь и до +17 градусов

В среду в Латвии начиная с юго-запада небо закроют облака и во многих местах пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
В ближайшую ночь осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха опустится до +7...+11 градусов, местами на востоке страны - до +5.
Днем во многих районах ожидается дождь, во второй половине среды и вечером осадки пройдут на большей части территории страны. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура составит +12...+17 градусов.
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В Риге ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь, небо будет затянуто облаками. Слабый юго-восточный ветер станет умеренным. Температура ночью не опустится ниже +10 градусов и к первой половине дня поднимется до +14...+15 градусов.
Marta vidējā upju notece saglabājās zem ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām visos upju baseinos.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 15, 2025
Mēneša sākumā Latvijā turpinājās sniega kušana un ledus sairšana. Ledus saira lielākoties uz vietas, vietām bija ledus iešana.
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