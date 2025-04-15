В среду небо затянется, во многих районах дождь и до +17 градусов

В ближайшую ночь осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха опустится до +7...+11 градусов, местами на востоке страны - до +5.

Днем во многих районах ожидается дождь, во второй половине среды и вечером осадки пройдут на большей части территории страны. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура составит +12...+17 градусов.

Галерея: Весна в Европе

В Риге ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь, небо будет затянуто облаками. Слабый юго-восточный ветер станет умеренным. Температура ночью не опустится ниже +10 градусов и к первой половине дня поднимется до +14...+15 градусов.

Marta vidējā upju notece saglabājās zem ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām visos upju baseinos.

Mēneša sākumā Latvijā turpinājās sniega kušana un ledus sairšana. Ledus saira lielākoties uz vietas, vietām bija ledus iešana.



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