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В среду небо затянется, во многих районах дождь и до +17 градусов

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду в Латвии начиная с юго-запада небо закроют облака и во многих местах пройдет дождь, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, а температура воздуха опустится до +7...+11 градусов, местами на востоке страны - до +5.

Днем во многих районах ожидается дождь, во второй половине среды и вечером осадки пройдут на большей части территории страны. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура составит +12...+17 градусов.

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В Риге ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь, небо будет затянуто облаками. Слабый юго-восточный ветер станет умеренным. Температура ночью не опустится ниже +10 градусов и к первой половине дня поднимется до +14...+15 градусов.

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