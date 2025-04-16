На пасхальных выходных ожидаются новые тепловые рекорды

Температура воздуха во многих регионах страны превысит +25 градусов, а в пятницу местами может составить +28 градусов. Ожидается, что будут побиты рекорды тепла не только для 18 и 19 апреля, но и для второй декады месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в Латвии в середине апреля была зарегистрирована 17 апреля 1999 года в Звейниекциемсе и 20 апреля 2000 года в Риге - плюс 25,1 градуса, а рекорд месяца был зарегистрирован 24 апреля 2000 года в столице - плюс 27,9 градуса.

В предстоящий четверг местами ожидаются кратковременные ливни и грозы, на побережье возможен туман. Температура воздуха составит от +10 градусов на побережье до +25 градусов на юге Латвии.

В пятницу и субботу временами ожидаются дожди, во многих местах пройдут грозы с ливнями, возможен град и сильные порывы ветра.

На Пасху станет прохладнее - в воскресенье воздух еще прогреется до +20 градусов, а в понедельник такая температура ожидается только в Латгале. Согласно текущим прогнозам, в некоторые дни на следующей неделе температура не превысит +7...+13 градусов, а в самые холодные ночи возможны заморозки.

Галерея: Весна в Риге