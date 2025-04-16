Четверг будет богатым на облака - возможна гроза

Небо будет преимущественно затянуто облаками, местами образуется туман. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6...+11 градусов.

Днем облачность уменьшится, местами - в основном в восточных краях - пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Местами на побережье ожидается туман. Будет дуть слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +10 градусов днем в некоторых районах на побережье до +24 градусов на юге страны.

В Риге ночью пройдут дожди, днем осадков не ожидается, облачность уменьшится. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем потеплеет примерно до +20 градусов.